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Ув'язненому Павлу Грибу, у якого рідкісне захворювання, Росія не надає жодних ліків, – адвокат

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Павло Гриб
Павло Гриб / Соцмережі

Бранець Кремля 19-річний Павло Гриб має дуже рідкісне захворювання та протягом 2018 року жодних медикаментів не отримував. Щоправда, у Росії йому проводили медичне обстеження, але воно було дуже умовним.

Про це розповіла його адвокат Марина Дубровіна під час брифінгу.

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Після того, як Павла Гриба помістили в слідчий ізолятор (у серпні 2017 року – 24 канал), у нього було, за російськими мірками, глибоке обстеження, хоча фахівців таких у Краснодарському краї немає – через те, що у Павла – дуже рідкісне захворювання. Тому те лікування, яке було йому призначене, є дуже умовним, оскільки він фактично жодних медикаментів не отримував, якщо мати на увазі медичну службу ізолятора,
– підкреслила правозахисниця.

За її словами, консули поклали Павлу Грибу гроші на рахунок, і він самостійно придбав на ці гроші якісь ліки.

"Востаннє він їх уживав іще торік, і протягом 2018 року він жодних медикаментів не отримував. Перед тим, як відправляти його до Ростова, зробили ще одне обстеження, і ось саме це обстеження показало динаміку негативну в його стані здоров’я. Коли він приїхав до Ростова, йому вже ніхто нічого не проводив"", – переконує Дубровіна.

Крім того, вона розповіла, що попереднє розслідування у справі Павла Гриба завершено, відтак справу передано до Північно-Кавказького окружного військового суду, де 2 липня відбудеться попереднє слухання.

Нагадаємо, 29 квітня у Росії продовжили термін тримання під вартою 19-річного українського політв'язня Павла Гриба. У СІЗО він пробуде до 4 липня.

Хто такий Павло Гриб? Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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