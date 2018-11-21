"Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі

Як відомо, на початку листопада 2015 року було обстріляно кабінет Генпрокурора України Віктора Шокіна. У результаті обстрілу ніхто не постраждав, проте частина суспільства виразила сумнів у тому, що напад був справжнім і мав на меті вбивство.

У ситуацію тоді втрутився Анатолій Матіос, заявивши, що снайпер зробив три постріли, використовуючи при цьому тепловізор.

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Доволі швидко люди дізнаються, що тепловізор не здатен бачити через скло, але на той час головний військовий прокурор ще не наробив стільки галасу своїми неадекватними заявами, і народ йому ще довіряв. Після того випадку за Анатолієм закріпилося прізвисько "Толік-тепловізор".



Анатолій Матіос

Після півторарічного ведення блогу, я думаю, варто розказати пару слів і про себе, а також про ці чудові прилади, які у частини суспільства асоціюються усе ж не з головним військовим прокурором, а з бойовими діями на сході України та з діяльністю нашого фонду.

Справа у тому, що будь-який об'єкт, що має температуру вище абсолютного нуля випромінює тепло. Всі об'єкти, як природні, так і штучні, випромінюють інфрачервону енергію у вигляді тепла.

Завдяки виявленню дуже тонких температурних відмінностей, інфрачервона технологія показує, що інакше було б невидимим для неозброєного ока. Навіть у повній темряві й у складних погодних умовах тепловізійні прилади дають користувачам можливість бачити. Бачити приблизно так:



Зображення, яке можна побачити через тепловізор

Зазвичай, цей прилад складається з лінзи, яку зроблено з германію, це такий напівметал, за нею, як і у фотоапараті, йде сенсор, його ще часто називають матрицею. Але на відміну від фото він реагує не на звичайне, а на інфрачервоне світло. А далі вже йде чіп, який обробляє це зображення і виводить його на екран в окулярі приладу. Крім того тепловізор має батарейний відсік, корпус та органи управління.

Тепловізор, по суті, являє собою датчик тепла, який здатний виявляти невеликі відмінності в температурі. Пристрій збирає інфрачервоне випромінювання об'єктів у фокусі й створює електронне зображення на основі отриманої інформації та виводить його в окуляр.

Тепловізори використовуються у багатьох сферах від будівництва до автомобілебудування. Ними перевіряють якість утеплення будинків і шукають точки витоку тепла, ловлять контрабандистів на кордоні й, звичайно, ж цю технологію дуже швидко взяли на озброєння військові, щоб більш ефективно знищувати інших військових.



Приклад роботи тепловізора

Умовно історія тепловізорів почалася ще у 1800 році, коли Вільям Гершель відкрив інфрачервоне випромінювання. А у 1929 році було створено прототип приладу нічного бачення, який використовували для протиповітряної оборони в Британії.

У кінці 1980 року Федеральний уряд Сполучених Штатів почав системно фінансувати розробку тепловізійних приладів для військового використання. А після війни у Перській затоці у 1991 році виробництво тепловізійних приладів тільки збільшилося.

У 1980-1990 роках в Радянський союз теж намагався не відставати, але розробка електроніки ніколи не була його сильною стороною. Тому під час війни в Афганістані масового застосування тепловізори не отримали.



Тепловізори широко використовують у зоні бойових дій

На момент нападу на Україну, росіяни мали на озброєнні багато тепловізійних приладів, від ручних монокулярів чи біноклів, до прицілів на снайперській зброї та броньованій техніці. У нашої ж армії тепловізорів майже не було. В окремих підрозділів могла бути незначна кількість приладів нічного бачення, але вони лише дозволяють бачити у темряві, а не підсвічують у ній ворогів. Інша справа – тепловізори.

Наприклад, це одна й та сама картинка, знята на прилад нічного бачення і теплоізор. Відразу помітно, на якій з них краще видно незамасковану людську фігуру. А тепер уявіть, що вона почне ховатися і маскуватися. І уявіть, що вона хоче вас вбити.



Чим відрізняється прилад нічного бачення від тепловізора

У 2014 році тепловізійну техніку на фронт почали привозити волонтери. Зокрема наш фонд "Повернись живим" спеціалізувався саме на ній. І хоч пару років тому Міністерство оборони і почало купувати тепловізори та цього року, нарешті змогло обігнати наш фонд за кількістю приладів переданих у війська – волонтерські тепловізори на фронті трапляються частіше просто через те, що волонтерські організації більше ефективні у їх розподілі та обслуговуванні.



Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега

Щоб не бути голослівним – поясню. Наш фонд спеціалізується на індивідуальній підготовці, ІТ-системах для артилеристів, дрібних безпілотниках, а також багатьох інших речах серед яких є і тепловізори. Станом на сьогодні ми віддали на фронт 908 тепловізорів та теплоприцілів.

Щоб не збитись з рахунку, ми гравіюємо власний індивідуальний номер на кожному з них. Близько половини ми надали підрозділам не у постійне, а у тимчасове користування, що дозволяє нам забирати їх, коли підрозділи виходять з зони бойових дій.

Це дозволяє добитися 3 цілей:

Знизити кількість крадіжок. Вчасно провести технічне обслуговування і продовжити термін експлуатації. Видати наступному підрозділу потрібну кількість, враховуючи те, скільки вони мають приладів від держави та інших волонтерів, а також специфіки відрізку фронту на який вони зайдуть.

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Якщо говорити простіше, то це дозволяє нам більш ефективно використовувати ваші пожертви. У той самий час держава видає їх підрозділам у постійне користування. Оскільки підрозділи постійно виходять на нові місця – на одних ділянках фронту тепловізорів може бути більше ніж потрібно, а на інших, на жаль, навпаки.

Прилади, куплені за ваші гроші й доставлені волонтерами на фронт, зіграли важливу роль на цій війні. Зокрема вони дуже згодилися під час оборони Донецького аеропорту. Більшість битв виграються тими, хто зміг краще включити до своєї тактики сучасні для своєї епохи технології та винаходи.

Американська армія, яка наразі є найсильнішою на планеті, має технічні переваги в усіх компонентах від моря до космосу, але якщо говорити про піхотні протистояння, то вона має найкраще забезпечення високоточною зброєю, якісним зв’язком, безпілотними літальними апаратами і військовою електронікою, зокрема приладами нічного та тепловізійного бачення.

Напавши на нас, росіяни мали більшість з перерахованого, на відміну від наших військ. Але поки потік добровольців насичував армію особовим складом, народ України через волонтерів зайнявся її забезпеченням. І протягом першого року війни ситуація змінилася кардинально.

Зараз українська армія відновлюється та реформується. Я впевнений, що якби не було народної підтримки і як наслідок – волонтерського руху, то армія б зараз не мала такого оснащення, а лінія фронту проходила б не тільки на Донбасі.



Українська армія

Волонтерам часто кажуть, що досить закривати бюджетні діри народними грошима і, не повірите, я з цим згоден. Ми та інші волонтери робимо все від нас залежне, щоб стати якомога швидше непотрібними. Зокрема, в останні роки наш фонд активно лобіює збільшення державних закупівель тепловізійної техніки і, дякуючи міністру оборони, нас чують.

Як наслідок, за пару років наша робота на тепловізійному напрямку стане менш потрібною. І знаєте що – ми тішимось від цього. Ми радіємо, що станемо менш потрібні, бо це значить, що армія стане ще сильнішою. Ми не пропадемо. Для нас лишиться ще величезний шмат роботи.

Від інших видів технічного забезпечення до розробки аналітичних матеріалів і громадського контролю над армією, які дозволять її швидше та ефективніше реформувати. Від героїзації військовослужбовців і тримання війни в інформаційному полі до реабілітації ветеранів і чинних військових. Від встановлення пам’ятників загиблим до допомоги становленню ветеранських бізнесів.

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Ваша допомога своїй армії стала несподіваним ударом під дих російським військам. І я впевнений, що усі разом ми зможемо зробити значно більше, бо це тільки початок.