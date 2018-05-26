"Уявляєте, чоловіки та жінки в метро...", – фан "Ліверпуля" розповів, чим здивований в Україні

Безперервні пісні, фанатські кричалки та ріки пива. 26 травня центр Києва перетворився на маленькі острівці "Ліверпуля" та "Реалу". Поки що сутичок між вболівальниками, на щастя, не було.

Червоні футболки та скрізь англійська мова – саме так сьогодні виглядав район площі Льва Толстого у Києві. Здається, парк Шевченка у середмісті столиці перетворився на такий собі маленький "Ліверпуль".

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26 травня в Київ доїхали вже всі вболівальники обох команд, які планували потрапити на фінал Ліги Чемпіонів. Один хлопець, Мел з Англії, діставався української столиці власною машиною. Їхав аж 36 годин через усю Європу: через Бельгію, Люксембург, Албанію, Австрію та Румунію.



Мел, вболівальник "Ліверпуля"

Вболівальники "Ліверпуля" не приховують, що у захваті від української столиці.

Ми дуже добре проводимо тут час. Готель, щоправда, не дуже, але зустрічають нас тут фантастично. Уявляєте, чоловіки та жінки в метро поступаються йому місцем!

– захопливо розповів вболівальник "Ліверпуля".



Вболівальник "Ліверпуля" з дитиною

Зовсім поруч, на Хрещатику вже спільна для вболівальників "Реалу" та "Ліверпуля" фан-зона. Іспанці, здається, також почувають себе добре в столиці України, та впевнені, що сьогодні буде чудова гра, але переможе "Реал".

Жодних сутичок, чи бодай натяку на ворожнечу, тут немає. Англійці та іспанці мирно відпочивають: п'ють та співають. Сподіваємось, так буде і після матчу, коли одна з команд програє. А Києвом здається ще не один день буде гуляти відлуння фанатських пісень.