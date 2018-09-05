УЄФА може скасувати правило виїзного голу у єврокубках

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) погодився переглянути правило виїзного голу в єврокубках.

Про це заявив директор організації змагань УЄФА Джорджо Маркетті. За його словами, тренери впевнені, що вага гола, забитого на виїзді, тепер не настільки значна, як це було раніше.

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"Тренери вважають, що забити в гостях вже не так складно, як у минулому, тому переконані, що правило необхідно переглянути, що ми й зробимо", – зізнався функціонер.

Зазначимо, що результативність на виїзді було введено в Кубку європейських чемпіонів в 1965 році. Згідно з цим правилом, якщо за підсумками двоматчевого протистояння зафіксований нічийний результат, переможцем пари стає команда, що забила більше м'ячів в гостьовому матчі.

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