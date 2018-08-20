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УЄФА назвала претендентів на звання "Гравець року": без несподіванки не обійшлося

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Претенденти на звання "Гравець року"
Претенденти на звання "Гравець року" / UEFA.com

На офіційному сайті УЄФА оприлюднено імена трьох гравців, які претендують на звання "Гравця року". У списку троє гравців, які грали у фіналі Ліги чемпіонів у Києві 26 травня 2018 року.

На титул претендують хорватський півзахисник мадридського "Реалу" Лука Модріч, його вже колишній партнер по команді, а тепер гравець туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, а також гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах.

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"Гравця року" буде названо 30 серпня у Монако.

Окрім того, в УЄФА назвали й ще сім футболістів, які претендували на звання гравців року:

Антуан Грізманн ("Атлетико" та збірна Франції)
Ліонель Мессі ("Барселона" та збірна Аргентини)
Кіліан Мбаппе (ПСЖ та збірна Франції)
Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті" та збірна Бельгії)
Рафаель Варан ("Реал" та збірна Франції)
Еден Азар ("Челсі" та збірна Бельгії)
Серхіо Рамос ("Реал" та збірна Іспанії)

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Також озвучено і претендентів на інші нагороди від УЄФА:

Воротар сезону: Алісон Бекер ("Рома"* та збірна Бразилії), Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"* та збірна Італії), Кейлор Навас ("Реал" та збірна Коста-Рики)
Захисник сезону: Марсело ("Реал" та збірна Бразилії), Серхіо Рамос ("Реал" та збірна Іспанії), Рафаель Варан ("Реал" та збірна Франції)
Півзахисник сезону: Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті" та збірна Бельгії), Тоні Кроос ("Реал" та збірна Німеччини), Лука Модрич ("Реал" та збірна Хорватії)
Нападник сезону: Ліонель Мессі ("Барселона" та збірна Аргентини), Крістіано Роналдо ("Реал"* та збірна Португалії), Мохамед Салах ("Ліверпуль" та збірна Єгипту)
Футболістка року: Перніль Хардер ("Вольфсбург" та збірна Данії), Ада Хегерберг ("Ліон" та збірна Норвегії), Амандін Анрі ("Ліон" та збірна Франції)
Гравець сезону Ліги Європи: Дієго Годін ("Атлетіко" та збірна Уругваю), Антуан Грізманн ("Атлетико" та збірна Франції), Дімітрі Пайєт ("Олімпік Марсель" та збірна Франції).

* – до уваги беруться ті клуби, за які виступав гравець у минулому сезоні.

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Теги: Новини спорту Ліга чемпіонів Ліга Європи Футбол
Джерело: 24 Канал
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