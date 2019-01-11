УЄФА назвала збірну футболістів 2018 року
На сайті УЄФА оприлюднено збірну гравців 2018 року. Загалом у переліку 11 гравців, які розмістили за схемою 4-3-3.
Варто зазначити, що найбільше голосів на свою підтримку зібрав півзахисник мадридського "Реалу" Лука Модріч. За володаря "Золотого м’яча" проголосувало понад 115 тисяч вболівальників. При цьому в опитуванні взяло учать 1,8 мільйона осіб.
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Щодо воротаря, то перше місце дісталося голкіперу "Барселони" Марк-Андре Тер-Штеген. Троє з чотирьох захисників – представники "Реалу" – Марсело, Серхіо Рамос та Рафаель Варан. Їм компанію склав захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк.
Окрім Луки Модріча, у півзахисті Team Of The Year два гравці "Челсі" – Н’Голо Канте та Еден Азар.
Щодо форвардів, то тут нападник "Барселони" Ліонель Мессі, представник "Ювентуса" Кріштіану Роналду та гравець ПСЖ Кіліан Мбаппе.