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      УЄФА назвала збірну футболістів 2018 року

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      УЄФА назвала збірну футболістів 2018 року

      На сайті УЄФА оприлюднено збірну гравців 2018 року. Загалом у переліку 11 гравців, які розмістили за схемою 4-3-3.

      Варто зазначити, що найбільше голосів на свою підтримку зібрав півзахисник мадридського "Реалу" Лука Модріч. За володаря "Золотого м’яча" проголосувало понад 115 тисяч вболівальників. При цьому в опитуванні взяло учать 1,8 мільйона осіб.

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      Щодо воротаря, то перше місце дісталося голкіперу "Барселони" Марк-Андре Тер-Штеген. Троє з чотирьох захисників – представники "Реалу" – Марсело, Серхіо Рамос та Рафаель Варан. Їм компанію склав захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк.

      Окрім Луки Модріча, у півзахисті Team Of The Year два гравці "Челсі" – Н’Голо Канте та Еден Азар.

      Щодо форвардів, то тут нападник "Барселони" Ліонель Мессі, представник "Ювентуса" Кріштіану Роналду та гравець ПСЖ Кіліан Мбаппе.

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      Теги: Спорт Футбол УЄФА Кріштіану Роналду ФК Барселона Ювентус Реал ФК Ліверпуль Челсі
      Джерело: 24 Канал
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