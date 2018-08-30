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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

УЄФА назвав найкращих гравців сезону

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Лука Модріч став найкращим гравцем за версією УЄФА
Лука Модріч став найкращим гравцем за версією УЄФА

Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, УЄФА визначило найкращих гравців сезону. Усі нагороди (окрім жіночого футболу) зібрали гравці, які минулого сезону виступали за мадридський "Реал".

Найкращим гравцем сезону став півзахисник мадридського "Реалу" та збірної Хорватії Лука Модріч.

Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: результати та усі групи

Також було визначено і найкращих гравців в інших номінаціях:

Найкращий воротар: Кейлор Навас

Найкращий захисник: Серхіо Рамос

Найкращий півзахисник: Лука Модріч

Найкращий нападник: Кріштіану Роналду

Найкраща футболістка: Перніль Хардер

Теги: УЄФА Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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