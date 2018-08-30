УЄФА назвав найкращих гравців сезону

Лука Модріч став найкращим гравцем за версією УЄФА

Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, УЄФА визначило найкращих гравців сезону. Усі нагороди (окрім жіночого футболу) зібрали гравці, які минулого сезону виступали за мадридський "Реал".