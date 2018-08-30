УЄФА назвав найкращих гравців сезону
Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, УЄФА визначило найкращих гравців сезону. Усі нагороди (окрім жіночого футболу) зібрали гравці, які минулого сезону виступали за мадридський "Реал".
Найкращим гравцем сезону став півзахисник мадридського "Реалу" та збірної Хорватії Лука Модріч.
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Також було визначено і найкращих гравців в інших номінаціях:
Найкращий воротар: Кейлор Навас
Найкращий захисник: Серхіо Рамос
Найкращий півзахисник: Лука Модріч
Найкращий нападник: Кріштіану Роналду
Найкраща футболістка: Перніль Хардер
Джерело: 24 Канал
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