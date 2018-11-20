УЄФА незабаром впровадить революційні зміни в Лізі чемпіонів
УЄФА розглядає введення системи відеоповторів (VAR) у єврокубкових матчах вже в цьому сезоні.
На засіданні оргкомітету організації 3 грудня буде прийнято рішення про введення відеоповторів у Лізі чемпіонів з лютого, коли стартує 1/8 фіналу, пише The Times.
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Система VAR також буде використовуватися у фінальному турнірі Ліги націй, який пройде в червні в Португалії.
Що стосується Ліги Європи, тут відеоповтори, як і планувалося, введуть лише з наступного сезону. При цьому існує варіант, що їх можуть використовувати у фіналі ЛЄ.
Водночас президент УЄФА Александер Чеферін стверджує, що найпізніший термін впровадження VAR – наступний сезон, передає beIN Sports.
Ми почали всю необхідну підготовку. Глава суддівського корпусу УЄФА Роберто Розетті і його команда добре працюють. Є важливі моменти - робота суддів та технічні аспекти. Чекаю звіту в найближчий тиждень. І тоді подивимося, чи можемо ми впровадити VAR. Найпізніше - в наступному сезоні,
– заявив Чеферін.
Нагадаємо, що УЄФА анонсував введення VAR у Лізі чемпіонів із сезону 2019/20.
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