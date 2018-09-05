УЄФА офіційно схвалив напис "Слава Україні" на формі збірної, – президент ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що УЄФА офіційно дозволив нанести на форму національної команди напис "Слава Україні".

Він зазначив, що тим самим збірна отримала офіційну підтримку з боку федерації.

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ФФУ звернулася до УЄФА, отримала схвалення і розмістила напис "Слава Україні". Ми хочемо, щоб "Слава Україні" гриміло по всьому світу і ці слова завжди підтримували наших гравців, як на футбольному полі, так і поза ним, – розповів Павелко.

Зазначимо, що напис "Слава Україні" на футболках національної команди відразу викликав бурю емоцій в Росії. Член виконавчого комітету Російського футбольного союзу Ігор Лебедєв заявив, що комітет етики УЄФА або ФІФА повинен розглянути напис "Слава Україні" на футболках.

"У нас немає прикладів, щоб на футбольній формі гравців тієї або іншої країни національної команди наносилися якісь гасла. Там є цілком певний набір речей, які можуть бути нанесені. Це назва країни, прізвище гравця, його номер і герб країни, але ніяких гасел на футбольній формі не передбачено", – сказав російський чиновник.

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