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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      УЄФА переніс матч "Ворскла" – "Арсенал" у Київ

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      Матч "Ворскла" – "Арсенал" відбудеться у Києві
      Матч "Ворскла" – "Арсенал" відбудеться у Києві / XSPORT.ua

      Матч Ліги Європи між полтавською "Ворсклою" та англійським "Арсеналом" перенесли на НСК "Олімпійський" з міркувань безпеки.

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      УЄФА на офіційному сайті повідомив про перенесення матчу 5-го туру з Полтави у Київ.

      Зазначається, що таке рішення було прийняте з міркувань безпеки після запровадження воєнного стану в 10-ти областях України.

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      Відзначимо, що Полтавська область не потрапила до списку областей, де оголосили воєнний стан.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Футбол Спорт Воєнний стан в Україні УЄФА Ліга Європи ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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