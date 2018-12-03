УЄФА переносить матч "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: гра може відбутися у Києві або Львові

Матч 6 туру Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном", який запланований на 12 грудня в Харкові, буде перенесений в інше місто.

Про це заявив заступник генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті на прес-конференції в Дубліні, повідомляє "Футбол 1" з посиланням на AFP.

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Чиновник заявив, що "зустріч між "Шахтарем" і "Ліоном" не відбудеться в Харкові. Жодна зустріч УЄФА не відбудуться в місцях, де діє воєнний стан".

Наразі невідомо, де пройде поєдинок. За інформацією різних джерел, гру можуть перенести в Київ або Львів.

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Виконувач обов'язків директора "Арени Львів" Юрій Майборода в коментарі Tribuna.com розповів про можливе проведення матчу у Львові.

"Чекаю дзвінка від генерального директора "Донбас Арени". Він мені сказав, що все повинно було визначитися в п'ятницю, тепер кажуть, що сьогодні. Здається, що гратимуть. Тільки офіційного рішення немає. Ми ж повинні отримати офіційне звернення", - сказав Майборода.

Нагадаємо, що через воєнний стан в Україні УЄФА переніс матч 5-го туру Ліги Європи "Ворскла" – "Арсенал" у Київ.