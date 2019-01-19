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      УЄФА представив яскравий м'яч для матчів плей-офф Ліги чемпіонів: фото

      62 Читать новость на русском
      УЄФА представив новий м'яч Ліги чемпіонів
      УЄФА представив новий м'яч Ліги чемпіонів

      В УЄФА представили новий м'яч, яким команди гратимуть в матчах плей-офф Ліги чемпіонів.

      Про це організація повідомила у своєму Twitter.

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      Дизайн круглого виконаний у гарячих, помаранчево-червоних кольорах, присвячених мадридському стадіону "Ванда Метрополітано", який 1 червня прийматиме вирішальний матч турніру.

      Нагадаємо, що перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2018/19 стартують вже 12 лютого.

      Путівки до чвертьфіналу турніру будуть розіграні в наступних парах: "Манчестер Юнайтед" (Англія) – ПСЖ (Франція), "Рома" (Італія) – "Порту" (Португалія), "Тоттенхем" (Англія) – "Боруссія" (Дортмунд , Німеччина), "Аякс" (Голландія) – "Реал" (Іспанія), "Ліон" (Франція) – "Барселона" (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія) – "Баварія" (Німеччина), "Шальке" (Німеччина) – "Манчестер Сіті" (Англія), "Атлетіко" (Іспанія) – "Ювентус" (Італія).

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      Теги: Ліга чемпіонів Футбол Спорт УЄФА
      Джерело: 24 Канал
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