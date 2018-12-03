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      УЄФА створив новий клубний турнір: все що варто про нього знати

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      Новий турнір УЄФА
      Новий турнір УЄФА

      На засіданні Виконкому УЄФА в Дубліні було прийнято історичне рішення про створення нового клубного турніру. Він буде третім клубним турніром – разом з Лігою чемпіонів та Лігою Європи.

      Новий турнір поки не отримав власної назви, тож на сайті УЄФА він поки проходить під робочою назвою "Ліга Європи 2" (UEL2). Стартує він із сезону 2021 року. І діятиме за тією ж схемою, що і Ліга чемпіонів та Ліга Європи – груповий турнір та раунди плей-офф.

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      Передбачено, що на груповій стадії виступлять 32 команди (вісім груп по чотири клуби). В 1/8 фіналу виступлять переможці своїх груп. Ще вісім команд, які займуть другі місця, за право зіграти в 1/8 фіналу змагатимуться з командами, які зайняли треті місця в групах Ліги Європи. Вони зіграють свої матчі перед 1/8 фіналу.

      Загалом же заплановано, що команди за 15 ігрових днів зіграють 141 матч. відбуватимуться вони у четвер. Цілком ймовірно, що час початку матчів – з 17:30. фінали всіх клубних турнірів будуть проводитися на одному тижні: в середу новий турнір, у четвер – Ліга Європи та у суботу – Ліга чемпіонів. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

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      Новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації (зараз мінімум 26). Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що зараз.

      Зазначається, що протягом 2021-2024 років формат Ліги Європи приведуть у відповідність з форматом нового турніру.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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