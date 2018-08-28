УЄФА суворо покарав "Славію" за поведінку вболівальників у матчі проти "Динамо"

Празька "Славія" за скандування чеських вболівальників під час гри кваліфікації Ліги чемпіонів з "Динамо" оштрафована на 66 тисяч євро.

Зокрема, чеські вболівальники вигукували: "УЄФА – мафія", повідомляє видання Sport.cz.

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Окрім цього, зазначається, що дисциплінарний комітет УЄФА додатково розгляне та дасть оцінку поведінці керівників "Славії" після матчу проти київського клубу, які дозволили собі неприємні висловлювання на адресу польського арбітра Даніела Стефаньскі і офіційних осіб УЄФА, в тому числі віце-президента Григорія Суркіса.

Нагадаємо, після матчу з Динамо голова правління Славії Ярослав Тврдик звинуватив Григорія Суркіса, який займає посаду віце-президента УЄФА, в тому, що він повпливав на суддівство і йому варто піти у відставку.

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