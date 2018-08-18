УЄФА відхилив запит "Славії" на перегляд результату матчу з "Динамо"

Чеська "Славія" подала протест на тлі невдоволення роботою польської бригади арбітрів у матчі Ліги Чемпіонів з "Динамо".

Президент чеського футбольного клубу "Славія" (Прага) Ярослав Тврдик на своїй сторінці у Twitter повідомив, що УЄФА відхилив запит клубу на перегляд результату матчу з Динамо (0:2), повідомляє SportArena.

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У "Славії" вважають, що головний арбітр Даніель Стефанські несправедливо не зарахував гол, забитий ними в першому таймі, а також вказав на центр поля після того, як у другій половині зустрічі з офсайду забив Артем Бесєдін.

Раніше в Чехії засудили "Славію" за слова про віце-президента УЄФА Григорія Суркіса. Президент чеського клубу закликав Суркіса піти у відставку, натякаючи на його вплив на суддів обох матчів, хоча пізніше видалив твіт.

Нагадаємо, що кияни вийшли в плей-оф раунд Ліги Чемпіонів, де зустрінуться з нідерландським "Аяксом". Матчі відбудуться 22 і 29 серпня.

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