УЄФА відкрила справу через сутички російських фанатів ЦСКА у Римі

В УЄФА відкрили дисциплінарну справу після матчу італійської «Роми» та російського ЦСКА у Римі 23 жовтня.

Однак УЄФА буде розглядати лише ті події, які мали місце на стадіоні. Так, вболівальників ЦСКА звинувачують у використанні під час зустрічі піротехніки, а фанатів "Роми" – у киданні предметів на поле, а також блокування проходів та використання піротехніки.

Нагадаємо, що перед матчем "Рома" – ЦСКА через російських фанатів поламався ескалатор на одній зі станцій метро. Внаслідок інциденту чимало осіб було травмовано, серед них і українці.

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А вже перед самим матчем відбулася масова бійка італійських та російських фанатів. Один з росіян загинув внаслідок сутички.