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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      УЄФА відкрила справу через сутички російських фанатів ЦСКА у Римі

      60 Читать новость на русском
      Фанати російського ЦСКА в Римі
      Фанати російського ЦСКА в Римі

      В УЄФА відкрили дисциплінарну справу після матчу італійської «Роми» та російського ЦСКА у Римі 23 жовтня.

      Однак УЄФА буде розглядати лише ті події, які мали місце на стадіоні. Так, вболівальників ЦСКА звинувачують у використанні під час зустрічі піротехніки, а фанатів "Роми" – у киданні предметів на поле, а також блокування проходів та використання піротехніки.

      Нагадаємо, що перед матчем "Рома" – ЦСКА через російських фанатів поламався ескалатор на одній зі станцій метро. Внаслідок інциденту чимало осіб було травмовано, серед них і українці.

      Читайте також: Інцидент з фанатами ЦСКА у метро в Римі: відомо, ким були постраждалі українці

      А вже перед самим матчем відбулася масова бійка італійських та російських фанатів. Один з росіян загинув внаслідок сутички

      Теги: Новини Росії Спорт Футбол УЄФА Ультрас
      Джерело: 24 Канал
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