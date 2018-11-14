УЄФА відкрив дисциплінарну справу на "Ворсклу"
За підсумком матчу між "Ворсклою" і "Карабахом" (0:1) в груповому раунді Ліги Європи УЄФА відкрив дисциплінарне розслідування відносно обох учасників зустрічі.
Як повідомляє видання Report з посиланням на прес-службу головного європейського футбольного органу, справа відкрита за статтею "Кидання на поле предметів і використання піротехніки".
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Питання буде розглянуто 13 грудня, тому на майбутній матч з лондонським "Арсеналом" (29 листопада) організація не встигне обмежити відвідування стадіону.
Нагадаємо, що матч "Ворскла" – "Карабах" двічі зупиняли через заворушення на трибунах.
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Джерело: 24 Канал
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