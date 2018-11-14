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      УЄФА відкрив дисциплінарну справу на "Ворсклу"

      89 Читать новость на русском
      ФК "Ворскла"
      ФК "Ворскла"

      За підсумком матчу між "Ворсклою" і "Карабахом" (0:1) в груповому раунді Ліги Європи УЄФА відкрив дисциплінарне розслідування відносно обох учасників зустрічі.

      Як повідомляє видання Report з посиланням на прес-службу головного європейського футбольного органу, справа відкрита за статтею "Кидання на поле предметів і використання піротехніки".

      Читайте також: "Карабах" не зміг покинути Україну після матчу Ліги Європи з "Ворсклою"

      Питання буде розглянуто 13 грудня, тому на майбутній матч з лондонським "Арсеналом" (29 листопада) організація не встигне обмежити відвідування стадіону.

      Нагадаємо, що матч "Ворскла" – "Карабах" двічі зупиняли через заворушення на трибунах.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт ФК Ворскла Футбол Ліга Європи УЄФА
      Джерело: 24 Канал
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