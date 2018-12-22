УЄФА виплатить рекордні призові учасникам Євро-2020: названо суму

Стала відома сума призових збірним, які зіграють у фіналі Євро-2020.

УЄФА виплатить сумарно 731 млн євро у якості призових учасникам ЧЄ-2020 року, повідомляє офіційний сайт союзу.

Читайте також: Букмекер оцінив шанси збірних на перемогу в Євро-2020: Україна в топ-20

Кожен учасник чемпіонату Європи отримає щонайменше 9,25 млн євро. Під час групового етапу команда отримуватиме за перемогу – 1,5 млн євро, за нічию – 750 тисяч євро.

За вихід у плей-офф розіграшу кожна збірна отримає по 2 млн євро, за вихід у чвертьфінал – 3,25 млн євро, у півфінал – 5 млн євро. Фіналіст турніру отримає 7 млн євро призових, переможець континентальної першості – 10 млн євро.

Таким чином, переможець Євро-2020 в разі трьох перемог на груповому етапі в сумі може заробити 34 мільйони євро. Варто зазначити, що на Євро-2016 ця сума становила 27 мільйонів євро.

Нагадаємо, в 2020 році чемпіонат Європи вперше пройде в 12 містах. Матчі турніру прийматимуть Амстердам, Баку, Більбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублін, Глазго, Лондон, Мюнхен, Санкт-Петербург і Рим. Півфінал та фінал чемпіонату Європи відбудуться в Лондоні.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24