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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      УЄФА виплатить рекордні призові учасникам Євро-2020: названо суму

      86 Читать новость на русском
      Стали відомі призові на Євро-2020
      Стали відомі призові на Євро-2020

      Стала відома сума призових збірним, які зіграють у фіналі Євро-2020.

      УЄФА виплатить сумарно 731 млн євро у якості призових учасникам ЧЄ-2020 року, повідомляє офіційний сайт союзу.

      Читайте також: Букмекер оцінив шанси збірних на перемогу в Євро-2020: Україна в топ-20

      Кожен учасник чемпіонату Європи отримає щонайменше 9,25 млн євро. Під час групового етапу команда отримуватиме за перемогу – 1,5 млн євро, за нічию – 750 тисяч євро.

      За вихід у плей-офф розіграшу кожна збірна отримає по 2 млн євро, за вихід у чвертьфінал – 3,25 млн євро, у півфінал – 5 млн євро. Фіналіст турніру отримає 7 млн євро призових, переможець континентальної першості – 10 млн євро.

      Таким чином, переможець Євро-2020 в разі трьох перемог на груповому етапі в сумі може заробити 34 мільйони євро. Варто зазначити, що на Євро-2016 ця сума становила 27 мільйонів євро.

      Нагадаємо, в 2020 році чемпіонат Європи вперше пройде в 12 містах. Матчі турніру прийматимуть Амстердам, Баку, Більбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублін, Глазго, Лондон, Мюнхен, Санкт-Петербург і Рим. Півфінал та фінал чемпіонату Європи відбудуться в Лондоні.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УЄФА Євро-2020
      Джерело: 24 Канал
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