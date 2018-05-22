УЄФА вжила заходів щодо реклами "Газпрому" у фан-зоні до ЛЧ-2018 у Києві

УЄФА підтримала позицію влади Києва про неможливість використання логотипів російського "Газпрому" як партнера УЄФА при оформленні території "Фестивалю чемпіонів" для уболівальників і гостей фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику.

Про це у своєму Facebook сповістив офіційний представник Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань підготовки до фіналу ЛЧ-2018 в Києві Андрій Мірошниченко.

Зазначимо, банери російської корпорації "Газпром" помітили кияни на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА.

"Масові акції протесту, акти вандалізму і графіті-шоу скасовуються. УЄФА погодилася з позицією КМДА про неможливість використання логотипів "Газпрому" навіть як інформації про партнерів Ліги Чемпіонів. Всі прибрано. Уже зараз друкується нове оформлення, яким замінять демонтоване. Всім вдячні за розуміння", – написав Мірошниченко.

До слова, у період проведення Чемпіонату світу з футболу-2018 у Росії жителі тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини будуть фактично відрізаними від РФ. Усе тому, що Росія посилить режимні заходи і з 1 червня до 17 липня заборонить в’їжджати на свою територію вантажівкам, маршрутками та рейсовим автобусам з окупованих територій.