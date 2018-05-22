12:27
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

УЄФА вжила заходів щодо реклами "Газпрому" у фан-зоні до ЛЧ-2018 у Києві

928 Читать новость на русском
Рішенням УЄФА з фан-зонидо ЛЧ-2018 у Києві прибрали рекламу
Рішенням УЄФА з фан-зонидо ЛЧ-2018 у Києві прибрали рекламу "Газпрому" / 112.ua

УЄФА підтримала позицію влади Києва про неможливість використання логотипів російського "Газпрому" як партнера УЄФА при оформленні території "Фестивалю чемпіонів" для уболівальників і гостей фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику.

Про це у своєму Facebook сповістив офіційний представник Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань підготовки до фіналу ЛЧ-2018 в Києві Андрій Мірошниченко.

Зазначимо, банери російської корпорації "Газпром" помітили кияни на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА.

"Масові акції протесту, акти вандалізму і графіті-шоу скасовуються. УЄФА погодилася з позицією КМДА про неможливість використання логотипів "Газпрому" навіть як інформації про партнерів Ліги Чемпіонів. Всі прибрано. Уже зараз друкується нове оформлення, яким замінять демонтоване. Всім вдячні за розуміння", – написав Мірошниченко.

До слова, у період проведення Чемпіонату світу з футболу-2018 у Росії жителі тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини будуть фактично відрізаними від РФ. Усе тому, що Росія посилить режимні заходи і з 1 червня до 17 липня заборонить в’їжджати на свою територію вантажівкам, маршрутками та рейсовим автобусам з окупованих територій.

 

Теги: Новини України Новини спорту Новини Києва УЄФА Ліга чемпіонів Газпром КМДА
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 904
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 829
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
21 травня, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1838
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
21 травня, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 1758
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук