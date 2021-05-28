Укрзалізниця запустила потяги до моря з низки українських міст: перелік напрямків

Укрзалізниця на літній період відкрила додаткові рейси на море з низки українських міст. Вони почнуть курсувати вже з червня.
Як зазначили в Укрзалізниці, наразі на черзі – 2 потяги, обидва з яких курсуватимуть до Генічеська.
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Нові рейси Укрзалізниці
- № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Потяг почне курсувати з 3 червня і відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50. Він курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40.
- № 231/232 сполученням Івано-Франківськ – Генічеськ. Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14:42 та прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня.
Укрзалізниця робить усе можливе, щоб літні мандрівки потягами стали зручнішими для наших пасажирів. Не забувайте про маски та санітайзери під час поїздок,
– зазначили в УЗ.
Скільки коштують квитки
Пасажири вже можуть придбати квитки на нові рейси до моря. Їхня вартість складає:
- Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ – 380 гривень за купе та 224 гривні за плацкарт.
- Івано-Франківськ – Генічеськ – 867 гривень за купе і 473 гривні за плацкарт.
Станом на 28 травня 12:00 у вагонах ще багато вільних місць.
Вільні місця у потязі Івано-Франківськ – Генічеськ / Скриншот із сайту УЗ