15:04
5 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
      Вєсті.UA
      18:23, 3 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН

      УЗ і Мінінфраструктури повинні придумати план, щоб уникнути транспортного колапсу, – ЗМІ

      68 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / agropolit.com

      Припинення поставок дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю.

      Один із найбільших постачальників дизельного палива в Україні Wexler Group із 1 серпня призупиняє поставки дизельного палива з Росії трубопровідним транспортом. Цим трубопроводом в Україну імпортувалося 41% усього споживаного Україною дизельного палива. Про це йдеться в статті-розслідуванні.

      Виходячи з даних експертів, опитаних журналістами, проблема, яка виникла, показала, що Україна так і не досягла енергетичної безпеки. Уряд повинен негайно шукати способи компенсувати обсяги ринку.

      "Проблема в тому, що ми довгий час покладалися на Росію. Ось виникає проблема – і у нас паливна криза. Купити можна в будь-якій країні світу, як альтернатива – це Білорусь і Туреччина, перспективний ринок також в Азербайджані. Але тут уже питання: яка буде ціна і на яких умовах будуть відбуватися поставки", – сказав в матеріалі економіст Олександр Охріменко.

      За словами Охріменка, в цій ситуації важливо не затягувати, а якомога швидше вирішити питання, піднявши його на найвищому державному рівні.

      Якщо говорити про постачання палива по залізниці, то нагадаю, що" Укрзалізниця" – це державна установа, підпорядкована уряду. Відповідно, саме уряд повинен цим займатися. Так само – Мінінфраструктури. Ці дві організації, на чолі з керівниками країни повинні придумати розумний план виходу з цієї ситуації. Цю проблему потрібно вирішувати тільки на державному рівні,
      – заявив економіст.

      Припинення поставок дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю. Як повідомлялося раніше, цього року в Україні очікується рекордний урожай зернових.

      blog_ava
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні
      14558
      Теги: Міністерство інфраструктури Укрзалізниця Зерно
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нынешняя война идет не за территории, а за суверенитет Украины
      сьогодні , 15:00 Нынешняя война идет не за территории, а за суверенитет Украины
      Павло Казарін 67
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 12:45 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      14558
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      сьогодні , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      295
      Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины
      сьогодні , 12:00 Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины
      Юрій Бутусов 1782
      Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
      сьогодні , 10:30 Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 561
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук