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      УЗ не виділяє достатньо коштів на ремонт рейок, їх технічний стан погіршується, – Дубневич

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      Рейки / ua.depositphotos.com

      Державний монополіст "Укрзалізниця" виділяє на розвиток інфраструктури тільки 25% капітальних інвестицій, чого явно недостатньо.

      Так вважає голова транспортного комітету Верховної Ради Ярослав Дубневич. Про це він розповів у коментарі 112.ua.

      Галузеві експерти і навіть чиновники зазначають, що УЗ істотно недовиконує обсяги необхідних робіт з ремонту шляхів, економлячи на найбільш дорогих роботах – модернізації та капітальних ремонтах залізничних шляхів. Обсяги виконання реконструкцій значно знизилися у порівнянні з минулим десятиліттям: у 2017 році було реконструйовано 141 км дорожнього полотна, у 2018 – 280 км, за планом на 2019 – 260 км. При цьому обсяг реконструкцій в 2007 році був уп’ятеро вищий, ніж у 2018-2019 рр., і становив 1446 км.

      "Політика "Укрзалізниці" щодо відновлення інфраструктури полягає переважно в локальному "латанні" залізничного полотна. За потреби щороку ремонтувати понад 6 тис. км полотна реальні показники ремонтів не досягають і половини від потреби. Це зазначають і міністр інфраструктури, і голова правління "Укрзалізниці", ці питання ми розглядаємо і на засіданнях Комітету з питань транспорту", – сказав 112.ua Ярослав Дубневич.

      Дубневич зазначив, що ситуація повторюється щороку. Для прикладу: у 2019 році на розвиток інфраструктури передбачено лише 25% капітальних інвестицій, а цього явно недостатньо.

      "Наслідком стало погіршення технічного стану рейок та обмеження швидкості, що означає збільшення терміну доставки, збільшення витрат на логістику. Хоча враховуючи напрями реформування галузі, основною стратегічною метою УЗ має бути становлення підприємства як оператора інфраструктури, що забезпечує утримання, розвиток та ефективне використання всієї залізничної інфраструктури", – наголосив Ярослав Дубневич.

      За його словами, основна проблема українського залізничного транспорту полягає в неможливості в повному обсязі задовольнити потреби суспільства в перевезеннях як вантажних, так і пасажирських. Насамперед у зв'язку з незадовільним технічним станом інфраструктури, обмеженнями швидкості, наявністю "вузьких місць" інфраструктури, дефіцитом тяги.

      Так, на сьогодні суттєвого оновлення вимагає рухомий склад, зазначає Ярослав Дубневич.

      "Вважаю, що у вирішенні цього питання слід максимально задіяти Дарницький, Панютинський, Стрийський вагоноремонтні заводи, які є філіями УЗ, а також Крюківський вагонобудівний завод, Львівський локомотиворемонтний, Запорізький електровозоремонтний завод та інші. Це дасть можливість збільшити кількість робочих місць і принесе додатковий дохід до бюджету. Тим паче, що продукція національних виробників є технічно сумісною з нашою інфраструктурою, яка ще не перейшла на технічні стандарти ЄС. Для цього необхідна державна підтримка розвитку внутрішнього виробництва", – наголосив Дубневич.

      Голова комітету з питань транспорту вважає, що допуск до залізничних перевезень приватних перевізників жодним чином не передбачає приватизації залізничної інфраструктури. Вона залишиться у власності УЗ, як державної компанії.

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      Теги: Укрзалізниця Дубневич Ярослав Васильович Фінанси Міністерство інфраструктури Новини Києва
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