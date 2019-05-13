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      УЗ попередила про призупинення залізничного сполучення з Кропивницьким

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      Поїзди не курсуватимуть через місто до 15 червня
      Поїзди не курсуватимуть через місто до 15 червня / 24 канал

      З 30 травня по 15 червня Укрзалізниця призупиняє залізничне сполучення з Кропивницьким через будівництво транспортного шляхопроводу.

      Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

      Розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів, які раніше проходили через Кропивницький, змінюється на вимогу місцевої влади. 

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      За зміненим маршрутом і розкладом в обхід Кропивницького будуть курсувати наступні поїзди: № 120/119 Запоріжжя – Львів, № 053/054 Дніпро – Одеса, № 007/008 Харків – Одеса, № 790/789 Київ – Кременчук, № 091/092 Одеса – Костянтинівка, № 59/60 Харків – Одеса.

      Пасажири, які до 6 травня оформили проїзні документи на зазначені поїзди, у разі відмови від поїздки можуть повернути проїзні документи в касах до відправлення поїзда.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Кропивницького
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