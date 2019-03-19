УЗ вимагає промисловців платити більше при постійному погіршенні якості послуг, – ЗМІ

Багато з тих пасажирів, хто сьогодні критикує "Укрзалізницю" за брудну білизну або запах в вагонах, навіть уявити собі не можуть, що, в порівнянні з промисловими вантажовідправниками, їх можна вважати справжніми щасливчиками.

Тому що на ринку вантажних перевезень цілком буденними вважаються такі явища, як тижневі затримки, вагони без підлоги і дверей, або необхідність заплатити винагороду за можливість відправити свій вантаж, про це повідомляє видання "Апостроф" в матеріалі "Тарифи на шкоду: як "Укрзалізниця" сама собі риє яму".

Так, згідно з дослідженням, опублікованим на початку 2019 року Українським інститутом майбутнього (UIF), на сьогоднішній день кількість вантажних вагонів в Україні, які перевищили термін експлуатації, досягло критичної позначки. І при збереженні поточних тенденцій ситуація ще погіршиться – дефіцит таких вагонів в найближчі роки зросте катастрофічним чином, йдеться в матеріалі.

Крім того, кількість з/д шляхів "Укрзалізниці", що вимагають ремонту і модернізації в 2018 році, становила близько 40%. При цьому план ремонтних і відновлювальних робіт виконувався лише наполовину. При збереженні цієї тенденції до 2025 року ремонту вимагатимуть 70% шляхів, що значно погіршить і без того невисоку якість перевезень і їх швидкість.

Також видання зазначає, що вартість вантажних перевезень в Україні зростає щорічно.

"Якщо проаналізувати дані Укрстату, можна виявити, що найбільш значне зростання – понад 50% – збігався за часом зі стрибками курсу долара. Однак і в більш "рівні" роки рівень зростання тарифів міг підвищуватись більше 10% до попереднього року", – пишуть журналісти.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на 14.2%, що викликало жорстку критику з боку промисловців, в першу чергу аграріїв і металургів. Державна регуляторна служба не підтримала дане підвищення і створила робочу експертну групу для формування об'єктивного тарифу на перевезення залізницею. Проти підвищення тарифу виступила також Американська торгова палата, за даними якої внаслідок підвищення на плечі вантажовідправників ляже додаткове навантаження в 10 мільярдів гривень.