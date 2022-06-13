В Узбекистані на весіллі наречений вдарив свою жінку, не пробачивши перемогу у конкурсі

Весілля, яке для більшості вважається справжнім святом, в Узбекистані може перетворитись на драму. Особливо, якщо у патріархальному суспільстві гору візьме жінка.

Саме це й сталось під час одного з весіль в Узбекистані. Там дружина перемогла у конкурсі. І за це новоспечений чоловік не привітав кохану, а публічно вдарив її з усієї сили. Відео зі сценою насилля миттєво розлетілось мережею.

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З розмаху вдарив дружину по голові

За умовами конкурсу чоловікові та дружині необхідно було на швидкість впоратись з завданням. Й наречена здобула перемогу. Але замість обіймів і поцілунків вона отримала публічне приниження. Чоловік настільки засмутився програшем, що з усієї сили влупив її по голові.

Наголошуємо, що подібна поведінка неприпустима. Ні в якому разі в цивілізованому суспільствіЦе ганебна поведінка, яку ми засуджуємо!

На відео можна побачити, що наречена невдовзі покинула святкове застілля разом з дружкою та іншою жінкою. Натомість дружбу, котрий стояв поруч з молодим, насилля над нареченою чомусь розвеселило.

В Узбекистані чоловік ударив дружину за перемогу на конкурсі: дивіться відео

Насильство процвітає також у Росії. Причому пліч-о-пліч з байдужістю. Про це свідчить один з випадків, який стався в електричці.

Чоловік облаяв дітей з синьо-жовтим рюкзаком

У мережу виклали ролик, який викликає лише хвилю обурення. На ньому можна побачити як у тамбурі агресивний чоловік накинувся на дітлахів: один шкільного віку, а другий – молодший. Він буквально пресував їх через наплічних синьо-жовтого кольору.

Неадекватний чоловік почав кричати на дітей і вимагати, щоб вони зняли рюкзак. Оскільки у малих був неабиякий переляк, то він вирішив сам це зробити, пожбуривши після цього ранець на землю.

Усе це було щедро приправлене нецензурною лексикою з боку чоловіка, котрий вийшов у тамбур, щоб покурити електронну сигарету. Зауважимо, що він це зробив після того, як розібрався з беззахисними дітьми.

Вишенькою на торті у цій ситуації є сама людина, яка знімала все на відео. Персонажу за кадром не спало на думку зупинити чоловіка та попросити його не кривдити дітей. Натомість він спокійно зняв ролик і виклав його у мережі. Хайпують росіяни на всьому, на чому тільки можна.

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