УЗД під час вагітності: на яких термінах і скільки разів робити

Під час вагітності лікарі пропонують зробити від 3 до 4 ультразвукових досліджень (УЗД).

Такий скринінг визнається найбільш безпечним і інформативним методом обстеження здоров'я плода, пишу Tochka.net.

Читайте також: Як стать дитини впливає на ускладнення під час вагітності

Саме тому перше УЗД роблять за рекомендацією лікаря не раніше, ніж 10 тиждень. Оптимальним варіантом в Україні вважають 11-13 тижнів, коли плід має достатню довжину (куприково-тім'яний розмір дорівнює 45-74 мм), та чітку візуалізацію.

У світі майбутнім мамам роблять 3 дослідження: у 12 тижнів, у 22 тижні та у 32 тижні.



УЗД під час вагітності

Перше УЗД здатне показати термін вагітності по плоду, уточняються хромосомні аномалії та відкидаються грубі пороки розвитку.

Скринінгове дослідження на 20-21 тижні вагітності допомагає розгледіти анатомічну будову всіх органів і систем плода. Лікар відкидає пороки розвитку у п’яти системах організму, найважливіших з яких є серцево-судинна система та нервова система.

У цей період добре видно структури серця. До 22 тижнів потрібно провести всі дослідження, тому що, згідно з українським законодавством, переривання вагітності після цього строку заборонене.



УЗД під час вагітності

УЗД на 32 тижні вагітності показує передлогову частину плода, відкидається затримка розвитку та пороки розвитку плода. На пізніх строках вагітності найбільше уваги варто надати допплеровському дослідженню плода. Останній містить інформацію про швидкість кровотоку в судинах плода та матері, функціональний стан плода, його здатність продовжувати розвиток.