Уже попадався поліції: що відомо про 17-річного розробника фейкової Дії із Харкова

Хлопець, якого в Харкові затримали за створення фейкової Дії, раніше вже попадав у поле зору поліції. На нього складали протокол за п'яне водіння без прав.

Про це журналістам стало відомо з анонімних джерел у правоохоронних органах. Також розповіли, що 17-річного звати Олексій Ц.

Інший випадок Творцю фейкової Дії запропонували стажування в Мінцифри

Відмовлявся пройти обстеження

Відповідно до матеріалів слідства, неповнолітнього впіймали за порушенням 29 травня. Його авто зупинили біля вулиці Вагнера приблизно о 3 годині ночі. Це трапилося неподалік від будинку №24.

Коли патрульні спілкувалися з підлітком, помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився пройти експертизу на вміст алкоголю в крові.

Як його за це покарали

На юнака одразу почали складати протокол за статтею про п'яне кермування авто. Проте під час з'ясування обставин виявилося, що хлопець також не мав посвідчення водія.

Вирок йому винесли 17 серпня. Суд зобов'язали його заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також у рішенні мовилося, що йому заборонено керувати транспортом протягом року.

Коротко про його фальшиву Дію

3 листопада повідомили, що в Харкові викрили підлітка, який розробив фейкову програму Дія. Доступ до застосунку коштував 200 гривень.

Окрім паспортів, там можна було отримати сертифікат про вакцинацію – за 300 гривень, а також фальшиве посвідчення водія – лише 100 гривень. На телеграм-канал, де розповсюджували нелегальну програму, були підписані понад 20 тисяч осіб.



Телеграм де продавали фейкову Дію / Фото Нацполіції