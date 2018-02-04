Уже 10 молдовських населених пунктів підписали декларацію про "об'єднання з Румунією"

Цього разу декларацію підписало село Сесені. Об'єднання аргументують незаконністю приєднання тих чи інших земель внаслідок пакту Ріббентропа-Молотова.

У Молдові село Сесені підписало декларацію про "об'єднання з Румунією", ставши 10 населеним пунктом, який висловив бажання об'єднатися з сусідньою державою, пише Agora.

На підставі міжнародного права та раніше підписаних конвенцій вимагаємо повернення румунських територій, незаконно приєднаних колишнім СРСР внаслідок пакту Ріббентропа-Молотова від імені двох злочинців Сталіна та Гітлера,

– йдеться у декларації, адресованій президенту та парламенту Румунії.

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Здебільшого головами цих населених пунктів є демократи, лише один був обраний "Ліберальною партією". Кампанію прийняття символічних заяв про об'єднання з Румунією організувала уніоністська громадянська платформа Acţiunea 2012.