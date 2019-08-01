Ужесточенный пакет санкций для России из США: почему это очень сильный удар по агрессору?

В США самый жесткий пакет санкций против России все ближе к принятию.

Конечно, назвать это полноценным пакетом нельзя, ведь по сути, это правки, внесенные в Закон о расходах на национальную оборону, но правки, которые смогут нанести урон российской экономике, сопоставимый с отключением от SWIFT (чего, похоже, никогда не будет) или эмбарго на экспорт энергоносителей (чего тем более, никогда не будет).

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Но, все же, к деталям. Как известно, в середине июля процедурный комитет палаты представителей конгресса США взял на рассмотрение поправки в проект оборонного бюджета на 2020 год, в составе которых имеется пункт относительно введения санкций против российского госдолга.