В 44-річної Хайді Клум з’явився молодий бофрейнд з гурту Tokio Hotel, – ЗМІ

Німецька топ-модель і актриса Хайді Клум лише півроку тому оголосила про розрив стосунків зі своїм бойфрендом Віто Шнабель. Тепер її помітили в компанії 28-річного гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Чутки про черговий роман Хайді з чоловіком, молодшин від неї на 16 років, почали ширитись після їхнього спільного виходу з ресторану Delilah в Нью-Йорку, де проводилась презентація нової колекції ювеліра Лоррейн Шварц. Хоч сам музикант не був присутній на події, але під час вечірки Том вийшов до Гайді та провів її до автомобіля, в якому вони відправились у невідомому напрямку.

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Хайді Клум і Том Каулітц

Папарацці вдалося сфотографувати знаменитостей, які разом виглядали дуже красиво. ЗМІ також припускають, що, можливо, їх пов'язують не романтичні, а робочі відносини, адже Том і його брат Білл взяли участь в зйомках шоу "Топ-модель по-німецьки", ведучою якого є Клум. Але згодом, думаємо, все стане зрозуміло.