В OnePlus 6 виявили ще одну критичну уразливість

Новий флагман OnePlus 6 вийшов на ринки не лише із недопрацьованою функцією сканування обличчя, а й ще з одним небезпечним недоліком. Спеціаліст з безпеки Джейсон Доненфельд виявив, що навіть із заблокованим інсталятором на смартфон без проблем можна встановити модифіковане програмне забезпечення для повного доступу до пристрою.

Про це повідомляє Android Police.

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За словами Доненфельда, в ході дослідження нового флагмана OnePlus він виявив критичну уразливість в системі безпеки. Зазвичай виробники блокують інсталятор, щоб захистити користувачів від шкідливого програмного забезпечення і зловмисників. На апаратах OnePlus розблокувати інсталятор не складає труднощів, так як ці смартфони відкриті для всіляких модифікацій. Проте у випадку з OnePlus 6 при наявності фізичного доступу до пристрою будь-хто здатний отримати повний контроль над ним.

Для злому смартфона досить підключити його кабелем до комп'ютера, а потім перезапустити в режимі інсталятора. Після цього на апарат можна завантажити і встановити будь-яке модифіковане програмне забезпечення.



На OnePlus 6 з легкістю можна встановити шкідливе програмне забезпечення

У компанії OnePlus визнали наявність уразливості і пообіцяли незабаром усунути її.

Ми серйозно ставимося до безпеки в OnePlus. Ми знаходимося на зв'язку з дослідником безпеки і незабаром випустимо оновлення програмного забезпечення,

– зазначив представник OnePlus.

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