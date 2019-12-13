Евакуація 6 тисяч осіб: в університеті Харкова відпрацювали дії у разі пожежі – відео

У Харкові вирішили відпрацювати дії студентів та викладачів у разі надзвичайної ситуації. Тренувальна пожежа спалахнула в спортзалі у підвалі університету Каразіна.

Щодня коридорами університету проходять приблизно 18 тисяч людей, тож будь-яке повідомлення про загоряння в тамтешніх стінах одразу кваліфікують як третій рівень пожежі, а на виклик їдуть півтори сотні рятувальників.

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Головний корпус університету Казаріна був збудований у 1930-ті роки. Він не проєктувався як навчальний заклад: його площа – 65 тисяч квадратних метрів, там 15 кілометрів коридорів. Востаннє пожежа в цьому ВНЗ була дев'ять років тому, горів інший корпус, обійшлося без постраждалих.

Будівля складна, наголосили в службі порятунку. Тож загорянню там одразу ставлять найвищий номер рівня небезпеки. "Дим" зупинив роботу всього закладу. За 10 хвилин корпус оточили пожежні машини.

Після сигналу тривоги коридори перетворилися на великий мурашник: шість тисяч студентів і викладачі прямували до виходів.



Тренувальна евакуація в харківському університеті Казаріна

Мета навчань: показати, як працює система оповіщення та наскільки оперативно виведуть студентів. Рятувальники в цей час підіймали автодрабини на випадок евакуації з вищих поверхів. Шукали, чи ніхто не загубився в диму, та ліквідовували пожежу.

Навчанням поставили оцінку "задовільно". Але й наголосили, що навчання і життя – речі різні.

Це задимлення, відсутність повітря, вогонь, висока температура. Зрозуміло, так красиво й ідеально може і не вийти. Все залежить від того, як люди будуть відпрацьовувати цей норматив,

– пояснив Сергій Колосовський, рятувальник.

Й додав, що служба порятунку рекомендує адміністрації закладів проводити такі навчання якомога частіше, аби все було відпрацьоване до автоматизму.



У Харкові студенти та викладачі відпрацювали дії у випадку пожежі

Відірвані від занять студенти тим часом намагалися відповісти, чи бачили вони десь вогнегасники:

"Все, що я бачила, це план евакуації. Не знаю, де вогнегасники. Мені здається, що в аудиторіях їх немає" – зазначила Ольга, студентка 2 курсу.

І обрали найбільш небезпечну, на їх думку, аудиторію:

"Страшно насправді. Спочатку треба піднятись на другий поверх, потім спуститися на перший. Поки це зробиш, вже все згорить", – прокоментувала Анна, студентка другого курсу.

Викладачі закладу ж наголосили: розуміють, що проводити такі навчання – дуже важливо. Особливо враховуючи події, які відбулися в Одесі.

Зазначимо, що напередодні горів коледж у Одесі. 12 грудня рятувальники завершили пошукову операцію. Загалом внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них 16 – загинули.

Що відомо про пожежу на Троїцькій

• 4 грудня сталася масштабна пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом загинуло 16 людей. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

• Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу економіки та права Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Також підозру мають оголосити й завідуючій відділенням, яка першою побачила і не повідомила про пожежу.



Пожежа в коледжі Одеси

• 11 грудня суд відправив директорку згорілого коледжу під цілодобовий домашній арешт з обов'язковим носінням електронного браслета. Окрім того, суд усунув Кочергу з посади.

• Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: навмисний підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.