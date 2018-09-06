В адміністрації Порошенка є кімната, яка може перетворюватись на "закритий бункер"

Колишній заступник голови Адміністрації Президента України Петра Порошенка Дмитро Шимків прокоментував чутки про те, що в АП існує переговорна кімната, де вмикають супершуми, і яку не можна прослуховувати. Так, він запевнив, що не бачив такої кімнати, але технологічно її можна було створити.

Про це Шимків розповів в інтерв'ю "Українській правді".

При цьому він зізнався, що в АП існує ситуаційна кімната, де проходять важливі наради, яка має належний рівень захисту для цілком таємної розмови.

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"Є певне обладнання, яке вмикається і кімната перетворюється на закритий бункер. Але це нормальні вимоги", – сказав Шимків.

Він додав, якщо в цій кімнаті вмикається певний рівень обладнання, через що стає неможливо зняти звук і її не може прослуховувати ні Служба безпеки, ні детективи Національного антикорупційного бюро.