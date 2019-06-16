В аеропорті "Львів" затримують рейси до Єгипту: що відомо

У львівському аеропорті рейси авіакомпанії "Буковина Ейрлайнз" до Шарм-ель-Шейху та Хургади затримують більше, ніж на добу. Причина затримки невідома.

Про те, що на перенесені рейси авіакомпанії пасажирам слід буде чекати протягом тривалого часу повідомила прес-служба аеропорту. Так, рейс BKV2093 з вильотом до Хургади затримується до 18:00 16 червня 2019, а приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 2:50 17 червня.

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Рейс BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з вильотом до 13-40 16.06.2019 (плановий 04-00 16.06.2019), оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12-50,

– інформують в аеропорт "Львів".

Схожа ситуація з рейсами цієї ж авіакомпанії вже траплялась 14 червня. Тоді літак "Буковина Ейрлайнз" виконував рейс до Хургади. Рейс затримали на майже 8 годин з технічних причин.

Водночас, рейси компанії "SkyUp", якій суд заборонив літати, прибувають і відбувають вчасно, згідно з графіком.