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      В аеропорті "Львів" затримують рейси до Єгипту: що відомо

      302 Читать новость на русском
      Аеропорт "Львів"
      Аеропорт "Львів" / "То є Львів"

      У львівському аеропорті рейси авіакомпанії "Буковина Ейрлайнз" до Шарм-ель-Шейху та Хургади затримують більше, ніж на добу. Причина затримки невідома.

      Про те, що на перенесені рейси авіакомпанії пасажирам слід буде чекати протягом тривалого часу повідомила прес-служба аеропорту. Так, рейс BKV2093 з вильотом до Хургади затримується до 18:00 16 червня 2019, а приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 2:50 17 червня.

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      Рейс BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з вильотом до 13-40 16.06.2019 (плановий 04-00 16.06.2019), оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12-50,
      – інформують в аеропорт "Львів".

      Схожа ситуація з рейсами цієї ж авіакомпанії вже траплялась 14 червня. Тоді літак "Буковина Ейрлайнз" виконував рейс до Хургади. Рейс затримали на майже 8 годин з технічних причин.

      Водночас, рейси компанії "SkyUp", якій суд заборонив літати, прибувають і відбувають вчасно, згідно з графіком.

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Новини Львова Єгипет
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