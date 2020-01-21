В аеропорту Амстердама затримали українця за жорстоке поводження з 3-річною дитиною

Громадянина України затримала нідерландська поліція за жорстоке поводження з дочкою на борту літака, який летів з Бразилії.

В аеропорту Схіпхол полція затримала 47-річного українця, який в літаку жорстоко поводився зі своєю донькою. Про це повідомляє пресслужба поліції Нідерландів в Facebook.

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Після втручання екіпажу та сторонніх осіб про дівчинку подбали члени екіпажу. Батько був заарештований нідерландською поліцією по прибуттю в аеропорт Схіпхол для подальшого розслідування. Дитина була передана до Ради по захисту дітей.