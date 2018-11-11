В аеропорту Київ через туман скасували кілька рейсів

У суботу, 10 листопада, в аеропорту Київ (Жуляни) через сильний туман скасували кілька авіарейсів.

Про це повідомлено на офіційному сайті аеропорту.

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За даними онлайн табло аеропорту через негоду у столиці не змогли сісти літаки рейсів з Берліна та Анкари. Через туманності скасовано вильоти літаків в Анкару, Мінськ і Шарм-еш-Шейх.



Через туман скасовано кілька рейсів