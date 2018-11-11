В аеропорту Київ через туман скасували кілька рейсів
У суботу, 10 листопада, в аеропорту Київ (Жуляни) через сильний туман скасували кілька авіарейсів.
Про це повідомлено на офіційному сайті аеропорту.
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За даними онлайн табло аеропорту через негоду у столиці не змогли сісти літаки рейсів з Берліна та Анкари. Через туманності скасовано вильоти літаків в Анкару, Мінськ і Шарм-еш-Шейх.
Через туман скасовано кілька рейсів
Джерело: 24 Канал
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