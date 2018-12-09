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      В аеропорту "Київ" екстрено сів літак: пасажирів довго не випускали із салону

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      Пасажирів довго не випускали з літака, який екстрено сів в аеропорту "Київ"
      Пасажирів довго не випускали з літака, який екстрено сів в аеропорту "Київ" / Главком

      У неділю ввечері, 9 грудня, у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) екстрено сів літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс із Брюсселя до Києва та не зміг перед цим приземлитись в аеропорту "Бориспіль" через аварію іншого літака.

      Про це повідомляє "Главком" із посиланням на пасажирів авіасудна.

      24 канал повідомляв, що 9 грудня в аеропорту "Бориспіль" сталась аварія літака через жорстку посадку. Який саме це був літак – наразі невідомо. Через аварію літаки, що мали сідати у "Борисполі", почали скеровувати до інших аеропортів та міст.

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      Так, літак, що прямував із Брюсселя до Києва, теж повинен був приземлитись у "Борисполі", але через згадану аварію посадку рейсу перенесли до аеропорту "Київ".

      Проте після приземлення в аеропорту "Київ" пасажирів літака МАУ довгий час не випускали з лайнера. Вони вимагали від екіпажу випустити і розцінювали це, як тримання у заручниках. Пасажири також намагалися вирватися з літака.

      Згодом командир рейсу Брюссель – Київ пообіцяв пасажирам, що їх випустять. І близько 21:00 стало відомо, що пасажирів таки випустили з літака, проте вони ще очікують на свій багаж.

      Теги: Новини України авіація Аварії та ДТП Новини Києва Новини Борисполя
      Джерело: 24 Канал
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