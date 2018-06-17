В аеропорту "Київ" люди блокують авіарейси: ЗМІ назвали причину

У неділю, 17 червня, в аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського ("Жуляни") пасажири влаштували блокування вильотів літаків. Усе тому, що в аеропорту виникли проблеми з відправкою рейсу до Грузії.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на одну з пасажирок, яка повинна була летіти цим авіарейсом.

"Ми приїхали на 8:45 ранку летіти рейсом Київ - Тбілісі у Грузію. Наш літак затримали на 2 години, посадка повинна була бути об 11:00. Пізніше представник аеропорту вийшов до нас і повідомив, що посадка на рейс буде вже о 20:00", – розповіла пасажирка.

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Вона додала, що відповідний літак перебуває на території аеропорту "Київ".

Він (літак) повинен був нас забрати, однак у Тель-Авіві зламався літак і ось наш зараз полетить спершу в Тель-Авів, а тільки потім повернеться за нами,

– уточнила жінка.

Вона також розповіла, що невдоволені люди почали бунтувати, перекривати виходи, блокувати відправку інших літаків із вимогами надати їм літак.