В аеропорту Ліона автомобіль виїхав на злітну смугу: відео
У понеділок, 10 вересня, в аеропорту Ліона (Франція) відбулася перегони за участю поліції просто на злітно-посадковій смузі. Водій автомобіля вирішив виїхати на трасу для вильоту літаків.
Всі польоти було призупинено, як повідомили на сайті аеоропорту Ліона у Twitter.
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Як зазначається, перед тим, як автомобіль виїхав на злітну смугу в аеропорту "Ліон Сен-Екзюпері", він спочатку проїхав через скляні двері, що ведуть до корпусу терміналу 1.
Автомобіль розбив скляні двері в аеропорту
Автомобіль одразу ж почали переслідувати двадцять поліцейських машин, які допомагали жандармерії та митниці, згодом водія заарештували. Наразі стало відомо, що постраждалих немає. Проте аеропорт закрили до кінця дня.
Дивіться відео з місця події
Як прокоментували у відомстві, напередодні автомобіль їздив на високій швидкості на зустрічних смугах автомобільних доріг поблизу аеропорту. Також водій раніше розбив бар'єр у аеропорту "Брона", що на схід від Ліону. За повідомленням місцевої газети " Le Progrès ", автомобіль "Mercedes", зареєстрованим за кордоном.