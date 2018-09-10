В аеропорту Ліона автомобіль виїхав на злітну смугу: відео

У понеділок, 10 вересня, в аеропорту Ліона (Франція) відбулася перегони за участю поліції просто на злітно-посадковій смузі. Водій автомобіля вирішив виїхати на трасу для вильоту літаків.

Всі польоти було призупинено, як повідомили на сайті аеоропорту Ліона у Twitter.

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Як зазначається, перед тим, як автомобіль виїхав на злітну смугу в аеропорту "Ліон Сен-Екзюпері", він спочатку проїхав через скляні двері, що ведуть до корпусу терміналу 1.



Автомобіль розбив скляні двері в аеропорту

Автомобіль одразу ж почали переслідувати двадцять поліцейських машин, які допомагали жандармерії та митниці, згодом водія заарештували. Наразі стало відомо, що постраждалих немає. Проте аеропорт закрили до кінця дня.

Дивіться відео з місця події