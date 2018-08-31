В аеропорту Одеси затримали іноземця за торгівлю людьми

Українські прикордонники затримали в міжнародному аеропорту "Одеса" громадянина Узбекистану, якого розшукує Інтерпол за торгівлю людьми.

Сталося це у пункті пропуску "Одеса-авіа". Сам чоловік з Узбекистану, а до Одеси прилетів з Стамбула.

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Відомо, що іноземця розшукували у нього на батьківщині для арешту за торгівлю людьми.

Окрім цього, правоохоронці затримали громадянина Молдови. Його розшукують за шахрайство.

Обоє злочинців наразі у поліції. До слова, з початку року державна прикордонна служба за базою даних Інтерполу виявила майже тисячу зловмисників, яких розшукують за злочини.