В аеропорту Одеси знайшли "жучки": хто збирав інформацію

За даними правоохоронців, співробітники фірми, які мали забезпечувати програмування та обслуговування техніки, насправді могли "записувати" все внутрішнє службове життя стратегічного об'єкту інфраструктури.

Основним завдання цього підприємства мав бути захист інформаційних систем та експлуатація камер відеоспостереження. Про це повідомили в прокуратурі Одеської області.

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За даними слідства фірма організувала тривале спостереження та запис з більш ніж понад 50 пристроїв інформації щодо службових, господарських питань діяльності об’єкту, будівництва нової злітної смуги.

Серед них можливість несанкціонованого доступу до камер спостереження у робочих кабінетах прикордонників, митній зоні, функціонування каси, бухгалтерії, приміщень для особистого догляду, кабінетів співробітників міжнародного аеропорту,

– повідомили у прокуратурі.

Також представники підприємства мали протиправний доступ до камер залу офіційних делегацій, де перебували офіційні представники України та іноземних держав.



Працівник прокуратури перевіряє Одеський аеропорт

У відомстві наголосили, що українське законодавство забороняє негласний збір інформації. Наразі правоохоронці перевіряють дані щодо витоку та торгівлі приватними даними з Одеського аеропорту.

Повідомляється, що були проведені обшуки в адміністративних та службових приміщеннях аеропорту, кабінетах підприємства, помешканнях співробітників цієї фірми.