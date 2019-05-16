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      В аеропорту Риги затримали українців: вони перевозили велику суму валюти

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      Міжнародний аеропорт "Рига"
      Міжнародний аеропорт "Рига" / Polet.me

      В міжнародному аеропорту "Рига" затримали 4 українців, які перевозили 400 тисяч євро і 500 тисяч доларів готівкою. Гроші виявили у ручних поклажах цих людей.

      До Риги громадяни України прилетіли приватним рейсом з Одеси. Перевірку сумок цих людей здійснювали в рамках інформації про можливі ризики переміщення через держкордон Латвії великих сум готівки і надання неправдивих даних про декларацію цих грошей. Про це інформує Delfi з посиланням на латвійську Службу держдоходів.

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      Так, в ручній поклажі громадянина України 1954 року народження знайшли і вилучили 200 тисяч доларів США готівкою. В сумці іншого українця 1987 року народження знайшли і вилучили 300 тисяч доларів. В українки 1977 року народження з того ж таки приватного рейсу вилучили 100 тисяч євро, а у ще одного українця 1950 року народження – 300 тисяч євро.

      Проти цих осіб у Латвії вже відкрили 4 кримінальні провадження. У Службі держдоходів країни припускають, що принаймні один із затриманих пов’язаний із організованою злочинністю.

      Додамо, що нещодавно правоохоронці виявили в Україні викрадену із французького музею картину відомого художника-пуантиліста Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель". Полотно, вартістю 1,5 мільйона доларів знайшли випадково: під час обшуку житла групи злочинців, які вбили українського ювеліра Сергія Кисельова.

      blog_ava
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      Теги: Гроші Латвія Новини Одеси
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