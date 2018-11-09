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      В аеропорту "Тернопіль" побудують вантажний термінал ціною 300 мільйонів гривень

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      Аеропорт "Тернопіль"
      Аеропорт "Тернопіль" / skyscrapercity

      Тернопільська облрада 6 листопада затвердила концепцію розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту Тернопіль на період до 2030 року.

      Про це повідомив портал ЦТС.

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      Зазначається, що одним з ключових проектів є будівництво за 6-7 років вантажного митного терміналу орієнтовною вартістю 308 мільйонів гривень.

      Концепція проекту розроблена інститутом "Південдіпрондіавіапром" на замовлення фірми "Тернопільавіаавтотранс". Підставою для розробки проекту є національна транспортна стратегія України на період до 2030 року.

      Згідно з концепцією, в аеропорту з'явиться митний термінал зі складами, офісними приміщеннями та торгово-виставковими площами. Для будівництва обласна влада виділить площу 13,5 гектара.

      Реалізація проекту передбачає три етапи. На першому етапі буде реалізовано підготовку усієї необхідної документації – розробка проектного кошторису та його затвердження, отримання усіх потрібних дозволів. На це орієнтовно буде потрібно 1,8 мільйона гривень.

      Аеропорт Тернопіль, новини Тернополя, авіація
      Аеропорт буде обладнано митним терміналом, офісами та торговими площами

      В рамках другого етапу вартістю 158,8 мільйона гривень буде здійснюватися будівництво терміналу. На третьому етапі – 147,7 мільйона ​​гривень – будуть облаштовувати територію, закуповувати обладнання і вводити об'єкт в експлуатацію.

      Джерелами фінансування проекту вказано гроші виділені міжнародними фінансовими організаціями і приватними інвесторами.

      Теги: Новини України Тернопіль авіація
      Джерело: 24 Канал
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