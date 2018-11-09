В аеропорту "Тернопіль" побудують вантажний термінал ціною 300 мільйонів гривень

Тернопільська облрада 6 листопада затвердила концепцію розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту Тернопіль на період до 2030 року.

Про це повідомив портал ЦТС.

Читайте також: Коли в Тернополі відновлять рух маршруток

Зазначається, що одним з ключових проектів є будівництво за 6-7 років вантажного митного терміналу орієнтовною вартістю 308 мільйонів гривень.

Концепція проекту розроблена інститутом "Південдіпрондіавіапром" на замовлення фірми "Тернопільавіаавтотранс". Підставою для розробки проекту є національна транспортна стратегія України на період до 2030 року.

Згідно з концепцією, в аеропорту з'явиться митний термінал зі складами, офісними приміщеннями та торгово-виставковими площами. Для будівництва обласна влада виділить площу 13,5 гектара.

Реалізація проекту передбачає три етапи. На першому етапі буде реалізовано підготовку усієї необхідної документації – розробка проектного кошторису та його затвердження, отримання усіх потрібних дозволів. На це орієнтовно буде потрібно 1,8 мільйона гривень.



Аеропорт буде обладнано митним терміналом, офісами та торговими площами

В рамках другого етапу вартістю 158,8 мільйона гривень буде здійснюватися будівництво терміналу. На третьому етапі – 147,7 мільйона ​​гривень – будуть облаштовувати територію, закуповувати обладнання і вводити об'єкт в експлуатацію.

Джерелами фінансування проекту вказано гроші виділені міжнародними фінансовими організаціями і приватними інвесторами.