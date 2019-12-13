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      В аеропорту Вільнюса встановили ялинку з предметів, які не можна брати у літак: фото

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      В аеропорту Вільнюса створили оригінальну ялинку / колаж 24 каналу

      В аеропорту литовської столиці Вільнюса встановили незвичну ялинку – її зробили з предметів, які заборонено проносити з собою у літак. У конструкції різдвяної красуні є ножі, ножиці і навіть пістолет.

      Ідея про створення оригінальної ялинки виникла у працівників авіаційної безпеки, які і змайстрували її. Про це розповів директор департаменту авіабезпеки аеропорту Вільнюса Відас Кшанас, повідомляє Delfi.

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      Є на ялинці і звична скляна прикраса, оскільки її також не можна брати з собою до літака. Уся зброя та ножі на "деревці" – не справжня.

      Кшанас підкреслив, що кількість пасажирів, які намагаються перевезти заборонені речі, постійно знижується. Все через те, що люди зазвичай знають, що саме не можна перевозити.

      Ялинка в аеропорту Вільнюса: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Різдво Литва авіація
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