В Афганістані смертник вчинив кривавий теракт під час релігійних святкувань: фото 18+
У вівторок, 20 листопада, в афганській столиці Кабулі смертник підірвав себе серед натовпу людей. Внаслідок теракту 43 людини загинули, 83 – дістали поранення.
Трагедія сталася під час святкування релігійними кліриками народження пророка Мухаммеда, пише Aljazeera.
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Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018
"Радіо Свобода" повідомляє, що 24 людини перебувають у критичному стані.
Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018
Відомо, що бомба здетонувала просто посеред натовпу людей.
Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018
Жодна організація не взяла на себе відповідальність за теракт.
Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018
Зауважимо, що раніше терористичні організації "Талібан" та "Ісламська держава" вчиняли насильство щодо пов’язаних з афганським урядом релігійних громад.
Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018