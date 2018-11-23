В Афганістані стався жахливий теракт: багато загиблих

У п'ятницю стався потужний вибух у мечеті у східній афганській провінції Хост. Внаслідок теракту поранені 50 людей, а загинули щонайменше 26 осіб.

Про це повідомляє U.S.News.

Читайте також: У Пакистані троє смертників ледь не підірвали консульство, проте є загиблі

Вибух стався після того, як люди зібралися, щоб відвідати п'ятничну молитву в мечеті на базі афганської армії в районі Ісмаель-Хель провінції Хост.

Теракт здійснив терорист-смертний близько 13:30 за місцевим часом. Зазначається, що наразі жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, що 20 листопада, в афганській столиці Кабулі смертник підірвав себе серед натовпу людей. Внаслідок теракту 43 людини загинули, 83 – дістали поранення.