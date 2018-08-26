В Афганістані вбили ватажка осередку "Ісламської держави"

Влада Афганістану заявила, що загинув глава бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" в країні. Ватажок бойовиків загинув внаслідок удару по укриттях угруповання в провінції Нангархар.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Управління національної безпеки повідомило, що, крім Абу Саада Ергабі, ще десятеро членів бойової групи також були вбиті під час спільної наземної та повітряної операцій афганських та іноземних сил 25 серпня", – мовиться в повідомленні.

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Крім того, було знищено велику кількість важкої та легкої зброї і боєприпасів.

Екстремісти поки що не підтвердили слова влади Афганістану, не було також жодної реакції від місії "Рішуча підтримка" під проводом НАТО.

Зазначається, відоме також як "Ісламська держава Хорасан" угруповання створило свою базу в Нангархарі, на східному кордоні Афганістану з Пакистаном. Зараз це одна з найнебезпечніших груп бойовиків у країні. За оцінками американських військових, бойовиків угруповання "Ісламська держава" в Афганістані може бути близько 2 тисяч.