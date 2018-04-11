В Афганістані знайшли українця, який потрапив у полон 30 років тому

Учасники експедиції, яка шукала в Афганістані водоносні пласти, випадково знайшли українця Ігора Білокурова, який 30 років тому потрапив у полон.

Про це повідомляє ТСН.

На батьківщині чоловіка, який був воїном-афганцем, вже вважали мертвим. Матір Білокурова після 20-ти років пошуку поставила йому на цвинтарі символічну могилу.

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Зараз екс-полонений вже не пам’ятає ані свого справжнього імені, ані української мови. Через перекладачів чоловік сказав лише, що родом з Волині.

"1988 року під час обстрілу колони його було контужено. Ми так думаємо. І так він потрапив у руки бойовиків. І уже 30 років він перебуває у цьому племені", – пояснив голова Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович.

Чоловіка повернути до України мають вже за місяць.