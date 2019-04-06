В Африці будується "зелена стіна" на кордоні з Сахарою

На південному кордоні з Сахарою зведуть стіну з дерев, щоб зупинити її поширення далі по континенту. Зелений паркан простягнеться на вісім тисяч кілометрів, вже навіть посадили перше.

Вона пройде по території 11 африканських країн Африки – від Сенегалу до Джібуті, до проекту долучилося 20 країн.

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Огорожу зводять, аби захистити прилеглі регіони від розширення Сахари і від піщаних бурь. Крім того, коріння дерев дозволять зберігати більше вологи у грунті й урізноманітить рослинність занедбаних територій, повідомляє ZmeScience.



Стіну будують, щоб зупинити поширення пустелі

Проект також дозволить створити нові робочі місяця, його планують завершити до 2030 року.

Більше 20 країн домовилися висадити десятки мільйонів дерев на південному кордоні пустелі Сахари, щоб зупинити її поширення далі по континенту.

Проект, вартість якого оцінюється в 8 мільярдів доларів, поки реалізований на 15% – в Сенегалі вже посаджені 11 мільйонів дерев, в Нігерії вдалося відновити 4,8 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі, а в Ефіопії – 15 мільйонів гектарів. Також "зелена стіна" дозволить створити нові робочі місяця, його планують завершити до 2030 року.

На думку експертів, у разі, якщо африканські держави не будуть боротися з поширенням Сахари, за мільйони років вона може захопити практично весь континент, сильно змінюючи мікроклімат в регіонах.