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В Африці на акцію протесту проти ООН принесли трупи

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В Африці на акцію протесту проти ООН принесли трупи
В Африці на акцію протесту проти ООН принесли трупи / bbc.com

У місті Бангі, столиці Центральноафриканської республіки, пройшла акція проти місії ООН. Адже у неділю в кварталі Бангі PK5 миротворці ООН почали операцію з роззброєння місцевих "ополченців", які заявили, що будуть захищати свій квартал.

Повідомляється, що на протест місцеві мешканці принесли і поклали на порозі будівлі місії ООН трупи. Про це пише ВВС.

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"Деякі люди використовують трупи ... кажуть, що ми вбили мирних жителів", – повідомив прес-секретар ООН.

Зазначається, що демонстранти, які принесли трупи з собою, повідомили, що мертві – це нібито невинні цивільні, які загинули у сутичках між миротворцями ООН та місцевими озброєними угрупованнями.

В ООН заявили, що загиблі насправді були озброєними злочинцями, які обстрілювали миротворців та військових законного уряду.

"Вони стріляли в наших миротворців, і ми відкрили вогонь у відповідь. Тіла – результат сутичок", – заявив прес-секретар ООН.

Миротворці ООН та працівники Червоного Хреста після акції прибрали тіла, які залишили демонстранти.

Теги: Африка ООН Жертви
Джерело: 24 Канал
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